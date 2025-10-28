08:58  28 жовтня
28 жовтня 2025, 10:14

В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: що відомо

28 жовтня 2025, 10:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Офіційний старт опалювального сезону в Україні заплановано на 28 жовтня, проте у деяких громадах вже почали опалювати заклади соціальної сфери

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews.

За його словами, ситуація з електропостачанням в Україні загалом стабільна. Найскладніша ситуація наразі у Сумській області.

"В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", – Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна відновлює пошкоджені об'єкти та нарощує кількість відновлювальних бригад і штабів швидкого реагування. Також ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги енергетиці.

Як відомо, на Закарпатті опалювальний сезон стартував 2 жовтня. У Тернополі опалення увімкнули 19 жовтня. А виконком Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону із 3 листопада.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

Україна тепло населення опалювальний сезон зима Зеленський
