Украинская зима исчезает на глазах: инфографика показала, как за 22 года уменьшилось количество снега

В последний раз настоящая снежная зима охватила большинство территории Украины в 2020–2021 годах. До этого подобные погодные условия наблюдались только в 2016-2017-м

Об этом говорится в исследовании издания Texty.org.ua, которое проанализировало спутниковые снимки за последние 22 года, передает RegioNews.

Аналитики использовали данные со спутника MODIS, фиксирующего отражение солнечного света в видимом и инфракрасном диапазонах. На основе индекса NDSI (Normalized Difference Snow Index) исследователи построили карты, демонстрирующие, как с каждым годом сокращается площадь снежного покрова в Украине.

По их наблюдениям, продолжительные периоды с постоянным снегом остаются в прошлом. Даже в северных и восточных областях, где еще десять лет назад снежный слой держался месяцами, он исчезает через несколько недель. В центральной и южной частях страны зимы все почаще проходят без значимого снега.

Авторы отмечают, что после нескольких малоснежных сезонов иногда случаются годы с большими осадками, однако общая тенденция очевидна — количество снега постоянно уменьшается. Это связано с изменением климата: средние температуры возрастают, и осадки все чаще выпадают в виде дождя даже в декабре и январе.

Исчезновение стабильного снежного покрова влияет не только на вид зимы, но и на экологию и экономику. Меньше снега означает меньше запасов талой воды весной, что может привести к дефициту влаги в почве. Это также влияет на зимний туризм и сезонные виды спорта, которые зависят от стабильных морозов.

Инфографика Texty четко демонстрирует, как меняется климат Украины — зима постепенно теряет свою привычную форму, а снег становится скорее исключением, чем нормой.