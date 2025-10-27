Нардеп Елена Шуляк: Государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев

Фото: с личного архива

Украинская власть активно работает над стабильным прохождением зимы, чтобы обеспечить гражданам свет, тепло и предсказуемые тарифы. Для этого по инициативе Президента Владимира Зеленского государство запускает комплексную программу зимней поддержки.

Одними из ее основных направлений, рассказывает глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк, являются фиксация цены на природный газ и электроэнергию как минимум до конца отопительного сезона.

"Цены на газ и свет не вырастут. Это означает, что на протяжении как минимум предстоящего отопительного сезона тарифы останутся неизменными, что чрезвычайно важно как для миллионов украинцев, так и для социальных объектов – школ, больниц, детских садов и других, поскольку это позволяет сохранить финансовую предсказуемость и стабильность", – отмечает Елена Шуляк.

Как говорят в партии "Слуга Народа", цена на электроэнергию останется неизменной до конца апреля следующего года и составит 4,32 грн за кВт⋅ч. Государство сохраняет также льготную цену для потребителей с электроотоплением: за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц тариф составит 2,64 грн за кВт⋅ч.

В то же время, добавляют в политической силе, фиксированный тариф на газ будет действовать как минимум до конца марта 2026 года. Цена голубого топлива составит: для населения – 7 420 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС), для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 тыс. "кубов" (также с НДС).

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", недавно государство предоставило возможность подать заявку на оформление базовой социальной помощи через портал или мобильное приложение "Дия". Для этого необходимо обновить "Дию" до последней версии, перейти в разделы: Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь, получить расчет выплаты, подать заявление и подтвердить его подписью через "Дия.Подпись". После этого члены семьи получат уведомление о назначении помощи.