09:38  27 октября
Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн
10:48  27 октября
Гибель троих детей и женщины из-за отравления угарным газом на Кировоградщине: комментарий полиции
07:58  27 октября
В Карпатах на Говерле спасатели помогли жительнице Киева с ребенком
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 12:21

Нардеп Елена Шуляк: Государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев

27 октября 2025, 12:21
Читайте також українською мовою
Фото: с личного архива
Читайте також
українською мовою

В "Слуге Народа" назвали ключевые пункты зимней программы поддержки

Украинская власть активно работает над стабильным прохождением зимы, чтобы обеспечить гражданам свет, тепло и предсказуемые тарифы. Для этого по инициативе Президента Владимира Зеленского государство запускает комплексную программу зимней поддержки.

Одними из ее основных направлений, рассказывает глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк, являются фиксация цены на природный газ и электроэнергию как минимум до конца отопительного сезона.

"Цены на газ и свет не вырастут. Это означает, что на протяжении как минимум предстоящего отопительного сезона тарифы останутся неизменными, что чрезвычайно важно как для миллионов украинцев, так и для социальных объектов – школ, больниц, детских садов и других, поскольку это позволяет сохранить финансовую предсказуемость и стабильность", – отмечает Елена Шуляк.

Как говорят в партии "Слуга Народа", цена на электроэнергию останется неизменной до конца апреля следующего года и составит 4,32 грн за кВт⋅ч. Государство сохраняет также льготную цену для потребителей с электроотоплением: за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц тариф составит 2,64 грн за кВт⋅ч.

В то же время, добавляют в политической силе, фиксированный тариф на газ будет действовать как минимум до конца марта 2026 года. Цена голубого топлива составит: для населения – 7 420 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС), для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 тыс. "кубов" (также с НДС).

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", недавно государство предоставило возможность подать заявку на оформление базовой социальной помощи через портал или мобильное приложение "Дия". Для этого необходимо обновить "Дию" до последней версии, перейти в разделы: Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь, получить расчет выплаты, подать заявление и подтвердить его подписью через "Дия.Подпись". После этого члены семьи получат уведомление о назначении помощи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы Слуга народа государство Елена Шуляк отопительный сезон зима поддержка
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Черкасской области авто сбило 70-летнего велосипедиста – мужчина погиб на месте
27 октября 2025, 12:35
На Тернопольщине пятилетняя девочка сломала руку в детсаду: полиция проверяет обстоятельства
27 октября 2025, 12:14
В Киеве будут судить женщину, которая во время ссоры выбросила из окна пятого этажа собаку знакомой
27 октября 2025, 11:59
Смертельное ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на "встречу" и влетел в другое авто
27 октября 2025, 11:55
На Киевщине правоохранитель требовал от предпринимателя $25 тысяч за "крышивание" нелегального бизнеса
27 октября 2025, 11:48
Корректировали российские удары по Днепропетровщине и Запорожью: СБУ задержала агентов ФСБ
27 октября 2025, 11:30
Россияне атаковали дроном мужчину в Херсоне
27 октября 2025, 11:19
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
27 октября 2025, 11:14
В Полтавской области водитель Mitsubishi сбил женщину с 5-летним ребенком
27 октября 2025, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »