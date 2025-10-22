Зеленский о ночных обстрелах: Россия не испытывает давления – мир должен действовать

Фото: ГСЧС Запорожье

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления за затягивание войны

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

Как отметил глава государства, всю ночь и утро работали украинские силы ПВО, мобильные огневые группы и экипажи дронов-перехватчиков.

Под ударами были обычные города, в основном энергетическая инфраструктура, но много попаданий и в жилые дома.

Пожары зафиксированы в Запорожье, попадание в дома – в Киеве.

В атаку попали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших людях, среди которых шесть погибших, включая двух детей. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Зеленский отметил, что российские слова о дипломатии ничего не означают, пока руководители РФ не ощутят критических проблем. Это возможно только из-за сильных санкций ЕС, США и "семерки", дальнобойных систем вооружения для Украины и координированной дипломатии всех партнеров.

"Каждый, кто помогает Украине системами ПВО и ракетами, защищает жизнь. Каждый, кто поможет Украине с дальнобойностью, приблизит завершение войны", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. Обстрелы охватили несколько районов Киевской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли. Еще пятеро пострадали, среди них – двухлетний ребенок.