В Киеве из-за атаки дронов вспыхнула многоэтажка: два человека погибли

Фото: соцсети

В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

Он уточнил, что сначала сообщалось об одном погибшем, но позже количество жертв возросло до двух.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что пожар удалось локализовать, и сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Оперативная информация о последствиях вражеской атаки по состоянию на 6:40:

Днепровский район:

Обломки беспилотника попали в 16-этажный жилой дом на уровне 6 этажа, вызвав пожар. Погиб один человек, около десяти человек спасены.

По другому адресу обломки рухнули во дворе жилого дома без пожара.

Взрывная волна повредила остекление окон в жилых домах.

Печерский район:

В результате падения обломков ракеты возник пожар, который уже ликвидирован.

Дарницкий район:

Обломки беспилотника попали в предприятие, вызвав возгорание двухэтажного здания и ангара.

Также зафиксировано попадание в 17-этажное жилое здание, где вспыхнул пожар на уровне 14-15 этажей.

На местах продолжают работать все соответствующие службы.

Как известно, ночью 22 октября враг нанес удары ракетами по Киеву, в нескольких локациях вспыхнули пожары.

Напомним, 21 октября вечером в Сумах российский беспилотник попал в проезжую часть города, в результате чего пострадали девять человек. Удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры.