В Киеве из-за атаки дронов вспыхнула многоэтажка: два человека погибли
В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews .
Он уточнил, что сначала сообщалось об одном погибшем, но позже количество жертв возросло до двух.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что пожар удалось локализовать, и сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.
Оперативная информация о последствиях вражеской атаки по состоянию на 6:40:
Днепровский район:
- Обломки беспилотника попали в 16-этажный жилой дом на уровне 6 этажа, вызвав пожар. Погиб один человек, около десяти человек спасены.
- По другому адресу обломки рухнули во дворе жилого дома без пожара.
- Взрывная волна повредила остекление окон в жилых домах.
Печерский район:
- В результате падения обломков ракеты возник пожар, который уже ликвидирован.
Дарницкий район:
- Обломки беспилотника попали в предприятие, вызвав возгорание двухэтажного здания и ангара.
- Также зафиксировано попадание в 17-этажное жилое здание, где вспыхнул пожар на уровне 14-15 этажей.
На местах продолжают работать все соответствующие службы.
Как известно, ночью 22 октября враг нанес удары ракетами по Киеву, в нескольких локациях вспыхнули пожары.
Напомним, 21 октября вечером в Сумах российский беспилотник попал в проезжую часть города, в результате чего пострадали девять человек. Удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры.