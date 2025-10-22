09:30  22 жовтня
22 жовтня 2025, 10:08

Зеленський про нічні обстріли: Росія не відчуває тиску – світ має діяти

22 жовтня 2025, 10:08
Фото: ДСНС Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

Як зазначив глава держави, всю ніч та ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи та екіпажі дронів-перехоплювачів.

Під ударами були звичайні міста, в основному енергетична інфраструктура, але є багато влучань і в житлові будинки.

Пожежі зафіксовані у Запоріжжі, влучання в будинки – у Києві.

Під атаку потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей, серед яких шестеро загиблих, включно з двома дітьми. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зеленський зазначив, що російські слова про дипломатію нічого не означають, доки керівники РФ не відчують критичних проблем. Це можливо лише через сильні санкції ЄС, США та "сімки", дальнобійні системи озброєння для України та координовану дипломатію всіх партнерів

"Кожен, хто допомагає Україні системами ППО та ракетами, захищає життя. Кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. Обстріли охопили кілька районів Київської області. Унаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.

Росія санкції Україна обстріли загиблі атака російська армія Зеленський Володимир поранені українські міста
