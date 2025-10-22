Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео

Фото: Сумская ОВА

В социальных сетях опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара дрона-камикадзе типа "Италмас" в Сумах

Об этом сообщает RegioNews.

На записи ясно видно, как беспилотник приближается к цели и взрывается.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Справка: российский дрон "Италмас" (другие названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") – упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме "летающее крыло". Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".

Характеристики:

Дальность полета – до 200 километров.

Скорость – не более 120-150 км/ч.

Тип двигателя – бензиновый китайский двигатель, как и в "Герберах".

Боевая часть – от 15 до 25 кг взрывчатки.

Напомним, 21 октября вечером в Сумах российский беспилотник попал в проезжую часть города, в результате чего пострадали девять человек. Удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры.