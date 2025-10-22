Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
В социальных сетях опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара дрона-камикадзе типа "Италмас" в Сумах
Об этом сообщает RegioNews.
На записи ясно видно, как беспилотник приближается к цели и взрывается.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Справка: российский дрон "Италмас" (другие названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") – упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме "летающее крыло". Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".
Характеристики:
- Дальность полета – до 200 километров.
- Скорость – не более 120-150 км/ч.
- Тип двигателя – бензиновый китайский двигатель, как и в "Герберах".
- Боевая часть – от 15 до 25 кг взрывчатки.
Напомним, 21 октября вечером в Сумах российский беспилотник попал в проезжую часть города, в результате чего пострадали девять человек. Удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры.