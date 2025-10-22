07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 07:28

Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео

22 октября 2025, 07:28
Читайте також українською мовою
Фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

В социальных сетях опубликовали видео, на котором зафиксирован момент удара дрона-камикадзе типа "Италмас" в Сумах

Об этом сообщает RegioNews.

На записи ясно видно, как беспилотник приближается к цели и взрывается.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Справка: российский дрон "Италмас" (другие названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") – упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме "летающее крыло". Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".

Характеристики:

  • Дальность полета – до 200 километров.
  • Скорость – не более 120-150 км/ч.
  • Тип двигателя – бензиновый китайский двигатель, как и в "Герберах".
  • Боевая часть – от 15 до 25 кг взрывчатки.

Напомним, 21 октября вечером в Сумах российский беспилотник попал в проезжую часть города, в результате чего пострадали девять человек. Удар дрона повредил несколько автомобилей, линии электропередачи и другие элементы городской инфраструктуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Сумы видео дрон атака российская армия прилет
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Хмельницкой области расследуют жестокое обращение с собаками, которых могли убивать и есть
22 октября 2025, 07:56
Ночной обстрел Запорожья: возросло количество пострадавших, часть города без электричества
22 октября 2025, 07:41
В Запорожье после ночной атаки дронов – пожары и девять пострадавших
22 октября 2025, 07:13
В Киеве из-за атаки дронов вспыхнула многоэтажка: два человека погибли
22 октября 2025, 06:53
"Вышла замуж – пусть мужчина делает свадьбу": Оля Полякова объяснила, почему не оплачивала свадьбу дочери
22 октября 2025, 01:30
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 00:50
"Не страдаю": актриса Екатерина Кузнецова ответила на давление по браку и детям
22 октября 2025, 00:30
В Украине за неделю подорожали овощи: какие теперь цены
21 октября 2025, 23:30
Украина резко нарастила импорт сала
21 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »