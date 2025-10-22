Ночной обстрел Запорожья: возросло количество пострадавших, часть города без электричества
В ночь на 22 октября русские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадали по меньшей мере 13 гражданских
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Количество пострадавших, обратившихся за помощью медиков, возросло до 13 человек", – отметил он.
По его словам, из-за обстрела более двух тысяч жителей города остались без электроснабжения.
Сейчас на месте работают аварийные службы, идет восстановление энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что в результате атаки травмированы девять человек. По данным ГСЧС, взрывы вызвали несколько пожаров в жилых домах. Также горела кровля многоэтажного дома, пожар ликвидирован.
