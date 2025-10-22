Обстрелы на Киевщине: среди погибших – шестимесячный младенец и 12-летняя девочка

Фото: ГСЧС Киевщины

Враг совершил массированную атаку на мирные города, используя ракеты и дроны. В ночь и утро 22 октября под обстрелы попали несколько районов Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в селе Погребы Броварского района погибли молодая женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка. Их тела были обнаружены на месте пожара частного дома

Глава Киевской ОВА Николай Калашник выразил соболезнования семьям погибших.

Он также добавил, что в Броварском районе обломкамисмертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

"Соболезнование семье и близким погибшего. В горе мы вместе с вами. Враг должен понести наказание за невинно убитых мирных людей", – отметил Кашаник.

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы.

В Броварах обломки вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом, оба возгорания оперативно ликвидированы.

На местах происшествия работают все экстренные службы.

Напомним, в Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли. Еще пятеро пострадали, среди них – двухлетний ребенок.