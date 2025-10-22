В результате ночной атаки на Киев пострадал двухлетний ребенок

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве из-за атаки беспилотников погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди пострадавших есть двухлетний ребенок

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко передает RegioNews.

По его словам, в Дарницком районе обломки беспилотника упали на здание общежития. На место выехали экстренные службы.

Днепровский район: повреждено помещение медучреждения, вылетели часть окон. Информации о пострадавших пока нет.

повреждено помещение медучреждения, вылетели часть окон. Информации о пострадавших пока нет. Печерский район: обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 2-го и 3-го этажей. Один пострадавший госпитализирован.

обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 2-го и 3-го этажей. Один пострадавший госпитализирован. Соломенский район: обломки рухнули на гаражи; на место следуют пожарные и спасатели.

Городские власти призывают киевлян оставаться осторожными и соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью 22 октября враг нанес удары ракетами по Киеву, в нескольких локациях вспыхнули пожары. В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли.