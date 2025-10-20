Иллюстративное фото

С оккупированных территорий удалось спасти двух подростков. Долгое время они жили под давлением российской пропаганды

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

18-летний парень жил в месте, где россияне полностью заменили украинскую школьную программу сплошной российской пропагандой. При этом даже общение на украинском языке стало опасным. Парень собственными глазами видел, как его учителей заставляли переходить на российские стандарты. Также в школы приходили русские военные с лекциями о "службе Родине".

Другой, 20-летний парень почти три года пробыл под оккупацией. Он пережил изоляцию, унижение, постоянные проверки. Его сестра смогла раньше уехать оттуда, и впоследствии уговорила брата на такой же шаг.

"Сегодня оба парня уже со своими родными в безопасности начинают новую жизнь в свободной Украине", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.