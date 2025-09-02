Иллюстративное фото

Еще одну группу детей вернули с оккупированных территорий. Сейчас они уже находятся на подконтрольной Украине территории в безопасности

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Годами эти ребята жили под давлением и страхом. Среди спасенных есть мать с двумя сыновьями. Их депортировали в РФ и изъяли украинские документы. Семья вынужденно находилась без элементарных условий жизни: у них не было денег, одежды и еды. Дважды женщина и ее дети пытались вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря поддержке партнеров это удалось.

Также среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами. Сегодня она уже с мамой и под наблюдением украинских врачей.

"Благодарю команду Офиса Омбудсмана Украины и всех международных партнеров за помощь в спасении наших детей. Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.