16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 16:56

В Украину вернули женщину с детьми, которых оккупанты вывезли в РФ и забрали документы

02 сентября 2025, 16:56
Иллюстративное фото
Еще одну группу детей вернули с оккупированных территорий. Сейчас они уже находятся на подконтрольной Украине территории в безопасности

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Годами эти ребята жили под давлением и страхом. Среди спасенных есть мать с двумя сыновьями. Их депортировали в РФ и изъяли украинские документы. Семья вынужденно находилась без элементарных условий жизни: у них не было денег, одежды и еды. Дважды женщина и ее дети пытались вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря поддержке партнеров это удалось.

Также среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами. Сегодня она уже с мамой и под наблюдением украинских врачей.

"Благодарю команду Офиса Омбудсмана Украины и всех международных партнеров за помощь в спасении наших детей. Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
02 сентября 2025, 17:59
В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона
02 сентября 2025, 17:55
Действия подозреваемого в убийстве экс-депутата Парубия переквалифицированы по новой статье
02 сентября 2025, 17:46
Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области
02 сентября 2025, 17:32
Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW
02 сентября 2025, 17:25
В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
02 сентября 2025, 17:23
В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"
02 сентября 2025, 16:59
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
