Фейки, вражеская пропаганда и призывы к сопротивлению мобилизации: в Харькове задержали администратора телеграмм-канала

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который администрировал телеграмм-канал с антиукраинскими фейками и дезинформацией о войне

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, местный житель, работающий техническим работником одного из ведущих университетов города и позиционировавший себя как "редактор издания", распространял деструктивный контент, направленный против государства и Вооруженных сил Украины.

В своих публикациях он:

отрицал вооруженную агрессию РФ и признавал ее правомерной;

разжигал национальную и религиозную рознь, распространяя антисемитские теории;

призвал не выполнять приказы работников ТЦК, удалять приложение "Дія" и сопротивляться мобилизации.

В частности, мужчина утверждал, что Украина якобы не суверенное государство, а остается "административным округом СССР", и что Россия имеет "законное право" объявить украинскую территорию своей.

По этим фактам ему доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной злости РФ);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ в особый период);

ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной и религиозной розни).

