09 октября 2025, 07:18

Фейки, вражеская пропаганда и призывы к сопротивлению мобилизации: в Харькове задержали администратора телеграмм-канала

09 октября 2025, 07:18
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, который администрировал телеграмм-канал с антиукраинскими фейками и дезинформацией о войне

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, местный житель, работающий техническим работником одного из ведущих университетов города и позиционировавший себя как "редактор издания", распространял деструктивный контент, направленный против государства и Вооруженных сил Украины.

В своих публикациях он:

  • отрицал вооруженную агрессию РФ и признавал ее правомерной;
  • разжигал национальную и религиозную рознь, распространяя антисемитские теории;
  • призвал не выполнять приказы работников ТЦК, удалять приложение "Дія" и сопротивляться мобилизации.

В частности, мужчина утверждал, что Украина якобы не суверенное государство, а остается "административным округом СССР", и что Россия имеет "законное право" объявить украинскую территорию своей.

По этим фактам ему доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной злости РФ);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ в особый период);
  • ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной и религиозной розни).

Напомним, житель Херсона предстанет перед судом за службу в незаконных органах оккупационных властей во время временной оккупации города. После освобождения города обвиняемый пытался уйти от ответственности. Он скрывался, часто менял SIM-карты и не трудоустраивался. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

