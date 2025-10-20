Ілюстративне фото

З окупованих територій вдалось врятувати двох підлітків. Тривалий час вони жили під тиском російської пропаганди

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

18-річний хлопець жив у місці, де росіяни повністю замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду. При цьому навіть спілкування українською мовою стало небезпечним. Хлопець на власні очі бачив, як його вчителів змушували переходити на російські стандарти. Також у школи приходили російські військові з лекціями про "службу Родінє".

Інший, 20-річний хлопець, майже три роки пробув під окупацією. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки. Його сестра змогла раніше виїхати звідти, і згодом вмовила брата на такий самий крок.

"Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.