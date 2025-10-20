20:15  20 жовтня
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей
18:59  20 жовтня
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
20 жовтня 2025, 20:40

Жили під приниженнями та обшуками: Україна повернула з окупації двох молодих хлопців

20 жовтня 2025, 20:40
Ілюстративне фото
З окупованих територій вдалось врятувати двох підлітків. Тривалий час вони жили під тиском російської пропаганди 

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

18-річний хлопець жив у місці, де росіяни повністю замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду. При цьому навіть спілкування українською мовою стало небезпечним. Хлопець на власні очі бачив, як його вчителів змушували переходити на російські стандарти. Також у школи приходили російські військові з лекціями про "службу Родінє".

Інший, 20-річний хлопець, майже три роки пробув під окупацією. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки. Його сестра змогла раніше виїхати звідти, і згодом вмовила брата на такий самий крок.

"Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
