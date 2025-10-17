16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
13:50  17 октября
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 17:37

"Режим впал в тотальную фобию": на оккупированных территориях в Запорожской области и Донецкой области усилились проверки и аресты

17 октября 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
В Донецкой и Запорожской областях российская ФСБ производит "чистки". Оккупанты применяют тотальный контроль и избирательно арестовывают детей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, что на оккупированных территориях проходят масштабные "чистки". Он отметил, что почти за каждое проявление "нелояльности" могут задерживать людей. В частности, за старые донаты на ВСУ, использование "эмоджи" или критические комментарии в социальных сетях.

При этом фейковые суды получили указание ускорять рассмотрение "прошлых" уголовных дел. В частности, скоро ожидают массового вынесения приговоров украинцам за "шпионаж" и "измену".

"Все это на фоне "коррупционных чисток" в самой России. Такое впечатление, что режим впал в тотальную фобию. Снаружи и изнутри. Очень похоже на 1937 год, с поправкой на войну", – говорит Петр Андрющенко.

Напомним, недавно был день рождения у российского диктатора Путина. На оккупированных территориях украинцы решили напомнить ему, как к нему относятся: в частности, местные жители жгли его портреты.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
