Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, что на оккупированных территориях проходят масштабные "чистки". Он отметил, что почти за каждое проявление "нелояльности" могут задерживать людей. В частности, за старые донаты на ВСУ, использование "эмоджи" или критические комментарии в социальных сетях.

При этом фейковые суды получили указание ускорять рассмотрение "прошлых" уголовных дел. В частности, скоро ожидают массового вынесения приговоров украинцам за "шпионаж" и "измену".

"Все это на фоне "коррупционных чисток" в самой России. Такое впечатление, что режим впал в тотальную фобию. Снаружи и изнутри. Очень похоже на 1937 год, с поправкой на войну", – говорит Петр Андрющенко.

Напомним, недавно был день рождения у российского диктатора Путина. На оккупированных территориях украинцы решили напомнить ему, как к нему относятся: в частности, местные жители жгли его портреты.