Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами

Фото: ГСЧС Полтавщины

Российские войска прибегают к двойному террору: наносят удары дронами с кассетными боеприпасами и осуществляют повторные атаки, пытаясь ранить спасателей и работников энергетической сферы

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram, передает RegioNews.

Он отметил, что под вражескими атаками этой ночью оказались Винницкая, Сумская и Полтавская области.

На Черниговщине ракета попала по Нежину – повреждено здание почты, ранен один человек. В Харьковской области удары пришлись по объектам критической инфраструктуры и части ГСЧС, ранены.

"Есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что этой осенью Россия ежесуточно атакует украинскую энергетическую систему, и подчеркнул: "Путин глух ко всему, что говорит мир. Единственный язык, который он способен понять, – это язык давления: санкциями, дальнобойностью".

Зеленский также заявил, что сегодня и завтра будет находиться в Вашингтоне, где будет говорить об усилении поддержки Украины, в частности, в сфере противовоздушной обороны.

