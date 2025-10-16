Россияне ударили дронами и ракетами по газовым объектам Полтавщины
Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нефтегаз", применив дроны и ракеты
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.
Напомним, утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Повідомлялося о взрывах в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.
Россияне атаковали предприятие в ЧерниговеВсе новости »
16 октября 2025, 08:58ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб
16 октября 2025, 08:37Война на Харьковщине: известно, сколько людей до сих пор живут в Волчанске
16 октября 2025, 08:08
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
16 октября 2025, 09:30В Киеве суд вынес приговор мошеннику, обманувшему пенсионерку на 187 тыс. грн
16 октября 2025, 09:11Россияне атаковали предприятие в Чернигове
16 октября 2025, 08:58О Труханове и будущем уровне сепаратизма в Одессе
16 октября 2025, 08:50ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб
16 октября 2025, 08:37В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 08:23Война на Харьковщине: известно, сколько людей до сих пор живут в Волчанске
16 октября 2025, 08:08Печерский суд продолжил досудебное расследование по делу Магамедрасуловых
16 октября 2025, 07:46Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
16 октября 2025, 07:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все блоги »