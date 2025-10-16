12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 13:29

Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами

16 жовтня 2025, 13:29
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Полтавщини
Читайте также
на русском языке

Російські війська вдаються до подвійного терору: завдають ударів дронами з касетними боєприпасами та здійснюють повторні атаки, намагаючись поранити рятувальників і працівників енергетичної сфери

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram, передає RegioNews.

Він зазначив, що під ворожими атаками цієї ночі опинилися Вінницька, Сумська та Полтавська області.

На Чернігівщині ракета влучила по Ніжину – пошкоджено будівлю пошти, поранена одна людина. У Харківській області удари прийшлися по об’єктах критичної інфраструктури та частині ДСНС, є поранені.

"Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б'ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що цієї осені Росія щодоби атакує українську енергетичну систему, і підкреслив: "Путін глухий до всього, що говорить світ. Єдина мова, яку він здатен зрозуміти, – це мова тиску: санкціями, далекобійністю".

Зеленський також заявив, що сьогодні й завтра перебуватиме у Вашингтоні, де говоритиме про посилення підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна атака російська армія Зеленський Володимир касетні боєприпаси шахеди українські міста
Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55
Промисловість під обмеженням: "Укренерго" попереджає про графіки відключень
16 жовтня 2025, 11:27
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16 жовтня 2025, 13:33
На Дніпропетровщині чоловік коригував удари росіян по аеропорту
16 жовтня 2025, 13:15
Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55
Під Києвом шахраї продали будинок футболіста
16 жовтня 2025, 12:45
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
16 жовтня 2025, 12:39
На Сумщині прикордонники знищили 16 російських безпілотників
16 жовтня 2025, 12:31
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
16 жовтня 2025, 12:17
В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії
16 жовтня 2025, 11:56
Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера
16 жовтня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »