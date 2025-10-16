Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами

Фото: ДСНС Полтавщини

Російські війська вдаються до подвійного терору: завдають ударів дронами з касетними боєприпасами та здійснюють повторні атаки, намагаючись поранити рятувальників і працівників енергетичної сфери

Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram, передає RegioNews.

Він зазначив, що під ворожими атаками цієї ночі опинилися Вінницька, Сумська та Полтавська області.

На Чернігівщині ракета влучила по Ніжину – пошкоджено будівлю пошти, поранена одна людина. У Харківській області удари прийшлися по об’єктах критичної інфраструктури та частині ДСНС, є поранені.

"Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б'ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що цієї осені Росія щодоби атакує українську енергетичну систему, і підкреслив: "Путін глухий до всього, що говорить світ. Єдина мова, яку він здатен зрозуміти, – це мова тиску: санкціями, далекобійністю".

Зеленський також заявив, що сьогодні й завтра перебуватиме у Вашингтоні, де говоритиме про посилення підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

