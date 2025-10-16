Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
Російські війська вдаються до подвійного терору: завдають ударів дронами з касетними боєприпасами та здійснюють повторні атаки, намагаючись поранити рятувальників і працівників енергетичної сфери
Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram, передає RegioNews.
Він зазначив, що під ворожими атаками цієї ночі опинилися Вінницька, Сумська та Полтавська області.
На Чернігівщині ракета влучила по Ніжину – пошкоджено будівлю пошти, поранена одна людина. У Харківській області удари прийшлися по об’єктах критичної інфраструктури та частині ДСНС, є поранені.
"Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б'ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що цієї осені Росія щодоби атакує українську енергетичну систему, і підкреслив: "Путін глухий до всього, що говорить світ. Єдина мова, яку він здатен зрозуміти, – це мова тиску: санкціями, далекобійністю".
Зеленський також заявив, що сьогодні й завтра перебуватиме у Вашингтоні, де говоритиме про посилення підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Читайте також: