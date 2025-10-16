09:30  16 октября
16 октября 2025, 11:27

Промышленность под ограничением: "Укрэнерго" предупреждает о графиках отключений

16 октября 2025, 11:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что с 16:00 четверга до конца суток могут быть введены графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий во всех регионах Украины

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго, передает RegioNews.

"С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", – отметили в компании.

Как известно, после массированной атаки РФ на энергосистему 10 октября, когда только в Киеве было обесточено 800 тыс. потребителей, в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, по данным "Укрэнерго", аварийные отключения света с утра четверга применяются в 9 областях и Киеве. Причиной введения ограничений являются последствия прошлых российских ударов по энергетической инфраструктуре.

