01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
16 октября 2025, 07:09

В Нежине после удара дронов горела многоэтажка: есть раненые

16 октября 2025, 07:09
Фото: ГСЧС Черниговщины
Вечером 15 октября российские войска массированно атаковали Нежин на Черниговщине ударными беспилотниками

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

По его словам, дроны попали в терминал "Новой почты", дважды – в многоэтажку, а также попали в другую гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, ранены два человека.

На местах прилетов работают все экстренные службы.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате ударов повреждены логистический объект и жилой дом.

Напомним, накануне вечером в Нежине вражеские беспилотники ударили по пивзаводу и депо "Новой почты". Сообщалось о по меньшей мере шести попаданиях. В регионе были введены графики отключения электроэнергии.

Российский авиаудар по Доброполью унес жизнь мужчины – спасатели деблокировали тело
15 октября 2025, 19:02
В Херсоне дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса: пассажиры не пострадали
15 октября 2025, 10:38
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
16 октября 2025, 07:28
Масштабная атака РФ: взрывы прогремели в нескольких городах
16 октября 2025, 06:49
Ветеран Валерий Маркус показал кадр со своей свадьбы
16 октября 2025, 01:50
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 01:30
Ветеран Александр Терен рассказал, что не так с проектом Холостяк
16 октября 2025, 00:50
Мошенники обворовали известную украинскую блогершу более чем на 6 миллионов
16 октября 2025, 00:30
В Украине падает урожай яблок: почему так произошло
15 октября 2025, 23:35
Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА
15 октября 2025, 23:14
В Украине ощутимо подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах
15 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
