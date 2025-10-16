В Нежине после удара дронов горела многоэтажка: есть раненые

Фото: ГСЧС Черниговщины

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

По его словам, дроны попали в терминал "Новой почты", дважды – в многоэтажку, а также попали в другую гражданскую инфраструктуру.

По предварительным данным, ранены два человека.

На местах прилетов работают все экстренные службы.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате ударов повреждены логистический объект и жилой дом.

Напомним, накануне вечером в Нежине вражеские беспилотники ударили по пивзаводу и депо "Новой почты". Сообщалось о по меньшей мере шести попаданиях. В регионе были введены графики отключения электроэнергии.