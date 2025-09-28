Атака по Киевщине: увеличилось количество раненых, среди них трое детей
По обновленным данным, во время массированного обстрела Киевщины пострадал 31 человек, среди них трое детей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Последствия удара отмечены в Белоцерковском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах – там возникли пожары и разрушения.
В Бучанском и Белоцерковском районах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
На местах работают оперативные службы, врачи и спасатели.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений обновляется.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область.
Ранее сообщалось, что по данным Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в области пострадали 27 человек.