В Одесской области дроны РФ разрушили цех и склад винного завода

Фото: Одесская ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара разрушены производственный цех и склад готовой продукции предприятия.

Рабочую смену с полсотни работников вовремя эвакуировали, так что обошлось без пострадавших.

Кипер добавил, что подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины.

Ранее сообщалось, что ночью 28 сентября российские войска атаковали Одесскую область. В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар. Также повреждена крыша соседнего частного жилого дома.

Напомним, Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования. В частности, россияне запустили 643 средства воздушного нападения.