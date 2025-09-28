Российская атака на Киев: известно уже о четырех погибших

фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской атаки 28 сентября четыре человека погибли, еще более десятка пострадали

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Вместе известно о 4 жертвах российской атаки", – написал он.

Кроме того, по словам мэра Виталия Кличко, по информации медиков, в столице 13 пострадавших. Четверо из них сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно было известно о 3 погибших, среди них – 12-летняя девочка.