Борщаговка под Киевом: после массированной атаки РФ одна из улиц полностью разрушена

Фото: OBOZ UA

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

По словам очевидцев, после взрывов здесь возникли масштабные пожары, а одна из улиц почти полностью разрушена.

Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

Информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

Жителей просят оставаться в укрытиях и не приближаться к местам прилетов, пока продолжаются работы служб.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атакует Украину дронами "Шахед". Одной из целей обстрела Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 6 пострадавших.