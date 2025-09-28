Борщаговка под Киевом: после массированной атаки РФ одна из улиц полностью разрушена
Ночью российские войска нанесли мощный удар по Борщаговке – пригороду Киева
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
По словам очевидцев, после взрывов здесь возникли масштабные пожары, а одна из улиц почти полностью разрушена.
Спасатели тушат огонь и разбирают завалы.
Информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняют.
Жителей просят оставаться в укрытиях и не приближаться к местам прилетов, пока продолжаются работы служб.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атакует Украину дронами "Шахед". Одной из целей обстрела Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 6 пострадавших.
