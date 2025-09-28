12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
11:29  28 сентября
В столице показали Институт кардиологии после удара РФ
09:33  28 сентября
В Киеве после ночной атаки на дорогах лежат обломки ракет
28 сентября 2025, 11:55

Комбинированный удар РФ по Украине: ПВО сбила более 600 воздушных целей

28 сентября 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 28 сентября (с 20:30 27 сентября) Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что во время нападения было обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

  • 593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербер и других;
  • 2 реактивных БПЛА типа "Бандероль";
  • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 38 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр".

Основное направление удара – Киев.

Противовоздушная защита Украины, включая авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, сбила или подавила 611 воздушных целей.

При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
