Комбинированный удар РФ по Украине: ПВО сбила более 600 воздушных целей
В ночь на 28 сентября (с 20:30 27 сентября) Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет воздушного и морского базирования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что во время нападения было обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербер и других;
- 2 реактивных БПЛА типа "Бандероль";
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 38 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр".
Основное направление удара – Киев.
Противовоздушная защита Украины, включая авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, сбила или подавила 611 воздушных целей.
При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.