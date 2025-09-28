Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 28 сентября российские ударные беспилотники атаковали Киев. В результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах столицы

Об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По данным КГВА, обломки БПЛА упали:

Дарницкий район – на припаркованные автомобили и на проезжую часть. Потерпевших нет.

В Святошинском районе обломки рухнули во двор жилого дома. Пылали несколько авто. Пожар оперативно потушили. Пострадал один человек.

Также зафиксировано падение обломков на открытую территорию без последствий.

Соломенский район – частично разрушен пятиэтажный жилой дом, возник пожар. Сначала сообщали об одном пострадавшем, впоследствии мэр уточнил: пострадали трое.

Пожар локализован, специалисты ГСЧС продолжают работу. На другой локации возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно там могут быть пострадавшие.

Голосеевский район – обломки упали в частном секторе на двух локациях, без пострадавших.

Днепровский район – обломки упали на припаркованные автомобили, пострадавших нет.

Было известно о пяти пострадавших, позже мэр Виталий Кличко уточнил: всего пострадали шесть человек. Пятеро из них госпитализированы, одной женщине медики оказали помощь на месте.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий. КГВА призывает жителей столицы оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается.

Как известно, в ночь на 28 сентября армия захватчиков массированно атакует Украину дронами "Шахед". Одной из целей обстрела Киев и Киевская область.