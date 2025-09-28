Нічний терор РФ у Києві шокував Європу: що кажуть політики

Фото: МВС

В Європі політики та урядовці різко відреагували на масований обстріл України з боку Росії в ніч на 28 вересня, внаслідок якого постраждало мирне населення

Про це пише "Інтерфакс Україна", передає RegioNews.

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив, що атака, що відбулася після тижня Генеральної Асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії і показує світу справжнє обличчя агресора.

"Настав час схвалити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиснути на військову машину Росії", – написав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав обстріл обдуманою ескалацією, спрямованою на терор цивільного населення та спробу приховати стагнацію Росії на полі бою.

"Європа повинна припинити купувати російський газ і нафту, посилити всебічний тиск на Росію та надати Україні надійну протиповітряну оборону", – наголосив він.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив: "Мир з Росією можливий лише за допомогою посилення військової сили та тиску".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що "Путін хоче терору, а не миру". Він додав, що безпека Європи вирішується в Україні, і пообіцяв продовжувати відстоювати чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка стала основою оборони Європи.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

Під час обстрілу Київщини постраждали 31 людина, серед них троє дітей. Російські війська завдали потужного удару по Борщагівці – передмістю Києва. За словами очевидців, після вибухів тут виникли масштабні пожежі, а одна з вулиць майже повністю зруйнована.

Загалом сили ППО збили 611 повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, а уламки збитих об’єктів впали на 25 локаціях.