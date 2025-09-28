Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на украинские города

Фото: из открытых источников

Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Звериные удары, сознательный и целеустремленный террор против обычных городов – почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "кинжалы"

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская.

В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии.

На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине – по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети.

Под обстрелом находились предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшее давление мира", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина будет и дальше наносить ответные удары, чтобы "лишать Россию этих возможностей зарабатывать и заставить в дипломатию".

"Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки", – добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

По данным Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в области пострадали 27 человек. В Бучанском районе – 17 человек, в Фастовском – 7, а в Белоцерковском – 3.