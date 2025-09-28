Одещина под ударом РФ: повреждено предприятие и частный дом
Ночью 28 сентября российские войска снова атаковали Одесщину. В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Также повреждена крыша соседнего частного жилого дома.
К счастью, никто не пострадал.
Экстренные службы продолжают работать на местах происшествия и контролировать ситуацию.
Напомним, в Сумах российские беспилотники попали по автомобильной стоянке, в результате чего загорелись грузовики с полуприцепами. К счастью, никто не пострадал.
