ГСЧС обнародовала подробности массированной атаки РФ на Киевщину

Фото: Радио Свобода

В результате ночного удара российских войск в нескольких районах Киевщины зафиксированы пожары и разрушения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Петропавловской Борщаговке значительные повреждения получил жилой комплекс. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий, пострадавшим оказывается помощь, работают психологи. Информация о погибших уточняется.

В Фастовском районе ликвидирован пожар на предприятии – пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Также возгорание произошло в частном домовладении, он ликвидирован.

На Белоцерковщине ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома и частного дома, повреждены шесть автомобилей.

В Обуховском районе зафиксировано возгорание хозяйственного здания и частного гаража, пожар ликвидирован.

На местах происшествия работают все оперативные службы, ведется ликвидация последствий атаки и оказывается помощь пострадавшим.

Как известно, по данным Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в области пострадали 27 человек. В Бучанском районе – 17 человек, в Фастовском – 7, а в Белоцерковском – 3.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.