Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на українські міста

Фото: з відкритих джерел

Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали"

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні – щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб "позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії".

"Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", – додав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

За даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей. У Бучанському районі – 17 осіб, у Фастівському – 7, а у Білоцерківському – 3.