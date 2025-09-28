Атака на Киевщину: 27 пострадавших, последствия зафиксированы в пяти районах
В ночь на 28 сентября в результате вражеской атаки на Киевщину пострадали 27 человек
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
В частности, по данным местных администраций, в Бучанском районе пострадали 17 человек, в Фастовском – 7, а в Белоцерковском – 3.
Медицинская помощь оказывается бригадами экстренной помощи на местах происшествия. Информация о госпитализации пока не поступала.
Последствия массированной атаки отмечены также в Обуховском и Бориспольском районах.
Все оперативные службы работают на местах происшествия.
Напомним, в результате утренних обстрелов Запорожья пострадал 21 человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
