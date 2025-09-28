В Сумах в результате атаки БпЛА сгорели грузовики на стоянке

Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумах российские беспилотники попали по автомобильной стоянке, в результате чего загорелись грузовики с полуприцепами

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Огонь быстро распространялся, но спасатели оперативно прибыли на место и начали тушение.

Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось периодически приостанавливать.

Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами "Шахед". Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 3 погибших, среди них – 12-летняя девочка.