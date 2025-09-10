07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
07:33  10 сентября
В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
10 сентября 2025, 09:46

Россия ударила по Украине 415 дронами и 43 ракетами: восемь БПЛА залетели в Польшу

10 сентября 2025, 09:46
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 10 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Украинские радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 458 вражеских целей:

  • 415 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, более 250 из них – "шахеды";
  • 42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69);
  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили и подавили 413 воздушных целей:

  • 386 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других моделей;
  • 27 ракет (Х-101, "Калибр", Х-59/69).

В то же время, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного беспилотника в 17 локациях.

Отмечается, что, по меньшей мере, восемь российских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины и залетели в воздушное пространство Польши.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.

Российский обстрел вызвал масштабный пожар на предприятии на Волыни. В Одесской области враг атаковал дронами Измаильский район, там повреждены склады.

