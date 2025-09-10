Россия ударила по Украине 415 дронами и 43 ракетами: восемь БПЛА залетели в Польшу
В ночь на 10 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Украинские радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 458 вражеских целей:
- 415 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, более 250 из них – "шахеды";
- 42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69);
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.
По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили и подавили 413 воздушных целей:
- 386 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других моделей;
- 27 ракет (Х-101, "Калибр", Х-59/69).
В то же время, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного беспилотника в 17 локациях.
Отмечается, что, по меньшей мере, восемь российских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины и залетели в воздушное пространство Польши.
Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.
В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.
Российский обстрел вызвал масштабный пожар на предприятии на Волыни. В Одесской области враг атаковал дронами Измаильский район, там повреждены склады.