Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Украинские радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 458 вражеских целей:

415 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, более 250 из них – "шахеды";

42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69);

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили и подавили 413 воздушных целей:

386 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и других моделей;

27 ракет (Х-101, "Калибр", Х-59/69).

В то же время, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного беспилотника в 17 локациях.

Отмечается, что, по меньшей мере, восемь российских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины и залетели в воздушное пространство Польши.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.

Российский обстрел вызвал масштабный пожар на предприятии на Волыни. В Одесской области враг атаковал дронами Измаильский район, там повреждены склады.