Фото: ГСЧС

Ночью 10 сентября российский обстрел вызвал масштабный пожар на предприятии в Луцком районе

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 1000 м².

Чрезвычайщики работали несколько часов. Пожар удалось полностью ликвидировать утром.

По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские войска атаковали Луцк беспилотниками.

Россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.