"Это акт агрессии": Польша сбила российские дроны над своей территорией
Во время массированной атаки РФ на Украину несколько дронов залетели в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает RegioNews.
"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в заявлении.
По приказу командующего Вооруженными силами Польши немедленно ввели оборонные процедуры. Отмечается, что польские и союзные радары отслеживали несколько объектов в небе, и те, что могли представлять угрозу, были уничтожены.
Часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, была сбита. Сейчас идет поиск и локализация мест падения этих объектов.
Польша мониторит текущую ситуацию, а силы ПВО остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".
Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.
В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.