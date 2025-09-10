07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
07:33  10 сентября
В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 08:22

"Это акт агрессии": Польша сбила российские дроны над своей территорией

10 сентября 2025, 08:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время массированной атаки РФ на Украину несколько дронов залетели в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает RegioNews.

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в заявлении.

По приказу командующего Вооруженными силами Польши немедленно ввели оборонные процедуры. Отмечается, что польские и союзные радары отслеживали несколько объектов в небе, и те, что могли представлять угрозу, были уничтожены.

Часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, была сбита. Сейчас идет поиск и локализация мест падения этих объектов.

Польша мониторит текущую ситуацию, а силы ПВО остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша война атака дрон беспилотники
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Россия ударила по Украине 415 дронами и 43 ракетами: восемь БПЛА залетели в Польшу
10 сентября 2025, 09:46
Россияне атаковали Измаильский район в Одесской области: повреждены склады
10 сентября 2025, 09:32
Масштабный пожар: на Волыни после атаки РФ горело предприятие
10 сентября 2025, 09:16
Число погибших в результате авиаудара по Яровой на Донетчине возросло до 25
10 сентября 2025, 09:01
На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые
10 сентября 2025, 08:46
Комбинированная атака по Житомирщине: повреждены предприятия, погиб человек
10 сентября 2025, 08:31
Атака дронов на Луцк: что известно
10 сентября 2025, 08:13
Россияне атаковали Львов беспилотниками и ракетами
10 сентября 2025, 08:06
Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
10 сентября 2025, 07:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »