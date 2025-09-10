Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время массированной атаки РФ на Украину несколько дронов залетели в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает RegioNews .

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в заявлении.

По приказу командующего Вооруженными силами Польши немедленно ввели оборонные процедуры. Отмечается, что польские и союзные радары отслеживали несколько объектов в небе, и те, что могли представлять угрозу, были уничтожены.

Часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, была сбита. Сейчас идет поиск и локализация мест падения этих объектов.

Польша мониторит текущую ситуацию, а силы ПВО остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.