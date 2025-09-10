Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Под вражеский обстрел попали складские помещения и хозяйственное здание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, которые фиксируют последствия атаки и документируют очередное военное преступление РФ.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.