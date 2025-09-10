Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Українські радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 458 ворожих цілей:

415 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, понад 250 із них – "шахеди";

42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69);

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 9:00 сили ППО знищили та подавили 413 повітряних цілей:

386 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та інших моделей;

27 ракет (Х-101, "Калібр", Х-59/69).

Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 21 ударного безпілотника у 17 локаціях.

Зазначається, що щонайменше вісім російських БпЛА вийшли за межі державного кордону України й залетіли у повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

Російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві на Волині. На Одещині ворог атакував дронами Ізмаїльський район, там пошкоджені склади.