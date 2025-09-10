07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
07:33  10 вересня
У Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 09:46

Росія вдарила по Україні 415 дронами та 43 ракетами: вісім БпЛА залетіли до Польщі

10 вересня 2025, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Українські радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 458 ворожих цілей:

  • 415 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, понад 250 із них – "шахеди";
  • 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69);
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 9:00 сили ППО знищили та подавили 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та інших моделей;
  • 27 ракет (Х-101, "Калібр", Х-59/69).

Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 21 ударного безпілотника у 17 локаціях.

Зазначається, що щонайменше вісім російських БпЛА вийшли за межі державного кордону України й залетіли у повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

Російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві на Волині. На Одещині ворог атакував дронами Ізмаїльський район, там пошкоджені склади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли атака ППО безпілотники Польща ракетний удар
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 10:40
Масована атака: що відомо про пошкодження у Вінниці та Львові
10 вересня 2025, 10:18
Туск підтвердив, що Польщу атакували російські дрони
10 вересня 2025, 10:02
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджені склади
10 вересня 2025, 09:32
Масштабна пожежа: на Волині після атаки РФ горіло підприємство
10 вересня 2025, 09:16
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині зросла до 25
10 вересня 2025, 09:01
На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені
10 вересня 2025, 08:46
Комбінована атака по Житомирщині: пошкоджені підприємства, загинула людина
10 вересня 2025, 08:31
"Це акт агресії": Польща збила російські дрони над своєю територією
10 вересня 2025, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »