Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОВА.

Зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Детали уточняются.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.