На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые
Утром 10 сентября российские военные нанесли удар по Хмельницкой области. Есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки три человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.
Разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.
В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.
Во время массированной атаки РФ на Украину несколько дронов залетели в воздушное пространство Польши . Часть из них сбили.