Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 10 сентября российские военные нанесли удар по Хмельницкой области. Есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин , передает RegioNews .

В результате вражеской атаки три человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.

Разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.

Во время массированной атаки РФ на Украину несколько дронов залетели в воздушное пространство Польши . Часть из них сбили.