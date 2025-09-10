Фото: ОВА

Во время атаки 10 сентября российская армия запустила по территории Житомирской области дроны-камикадзе и крылатые ракеты

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.

Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома.

На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.