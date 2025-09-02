19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
02 сентября 2025, 01:50

В Венгрии появилась украинская школа

02 сентября 2025, 01:50
Иллюстративное фото
В Будапеште начала работу двуязычная украинская школа имени Тараса Шевченко. Это уже третье такое учебное заведение в Венгрии.

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Двуязычная украинская национальная школа имени Тараса Шевченко в Будапеште была открыта при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии. Это официальный институт украинцев на территории этой страны.

Сначала туда принимают только первые классы. Однако в будущем откроется "средняя школа".

"Кроме этих трех школ, в Венгрии действует еще ряд украинских образовательных организаций, сети воскресных и дополнительных украинских школ, где также учатся дети из украинских и украинско-венгерских семей", — говорят в украинском Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее в МОН анонсировали программу украиноведческого компонента. Это программа для детей, живущих за границей . Благодаря этому они смогут получать и украинское образование, но при этом снизить нагрузку через обучение в двух школах.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
