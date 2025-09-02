Иллюстративное фото

В Будапеште начала работу двуязычная украинская школа имени Тараса Шевченко. Это уже третье такое учебное заведение в Венгрии.

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Двуязычная украинская национальная школа имени Тараса Шевченко в Будапеште была открыта при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии. Это официальный институт украинцев на территории этой страны.

Сначала туда принимают только первые классы. Однако в будущем откроется "средняя школа".

"Кроме этих трех школ, в Венгрии действует еще ряд украинских образовательных организаций, сети воскресных и дополнительных украинских школ, где также учатся дети из украинских и украинско-венгерских семей", — говорят в украинском Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее в МОН анонсировали программу украиноведческого компонента. Это программа для детей, живущих за границей . Благодаря этому они смогут получать и украинское образование, но при этом снизить нагрузку через обучение в двух школах.