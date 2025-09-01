Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает RegioNews.

Его цель – постепенный переход от 11-летней школы и синхронизация с образовательными стандартами Европы.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пояснил, что 12-летняя учеба уже является нормой в большинстве европейских стран и США, тогда как в Украине, Беларуси и России до сих пор действует 11-летняя система. По его словам, новый формат позволит европейским учреждениям признавать украинские школьные аттестаты.

Проект предусматривает два направления обучения: академическое и профессиональное. Академический фокусирует внимание на теоретической подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, а профессиональный объединяет среднее образование с обретением практических навыков для будущей работы по выбранной специальности. Учащиеся смогут выбирать профиль в соответствии с собственными способностями и интересами, например гуманитарный или естественный.

Запланировано, что новая профильная школа позволит школьникам лучше подготовиться к поступлению в вузы, уменьшит потребность в "выравнивании" знаний на первом курсе и со временем может сократить срок бакалавриата с четырех до трех лет. Профильное обучение постепенно будет внедряться в академических и профессиональных лицеях, а полная реализация системы запланирована на 2027 год.

