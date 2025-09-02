19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
02 вересня 2025, 01:50

В Угорщині з'явилась українська школа

02 вересня 2025, 01:50
Ілюстративне фото
У Будапешті почала працювати двомовна українська школа імені Тараса Шевченка. Це вже третій такий заклад освіти в Угорщині

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Двомовна українська національна школа імені Тараса Шевченка в Будапешті була відкрита при Державному самоврядуванні українців Угорщини. Це офіційна інституція українців на території цієї країни.

Спочатку туди приймають лише перші класи. Однак у майбутньому відкриється "середня школа".

"Окрім цих трьох шкіл, в Угорщині діє ще низка українських освітніх осередків, мережі недільних та додаткових українських шкіл, де також навчаються діти з українських та українсько-угорських сімей", - кажуть в українському Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, раніше у МОН анонсували програму українознавчого компонента. Це програма для дітей, які живуть за кордоном. Завдяки цьому вони зможуть здобувати й українську освіту, але при цьому зменшити навантаження через навчання у двох школах.

01 вересня 2025
07 серпня 2025
