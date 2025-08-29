Фото: zp.gov.ua

В Запорожье в школы в этом году пойдут около 40 тысяч учеников, а также почти две тысячи дошкольников. Город и область готовятся к учебному году, в частности - речь идет об укрытиях

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Недавно завершили завершенный капитальный ремонт укрытия в гимназии №52 Шевченковского района. С начала военного положения школа работала дистанционно. Теперь заведение может перейти на смешанный формат обучения.

Ремонт начали еще осенью прошлого года. Провели углубление помещений, обустроена современная вентиляция, пожарная сигнализация, дополнительный выход с подъемником для маломобильных групп. В обновленном укрытии есть семь полноценных классов, отдельное помещение для дошкольников. Также там оборудована комната для жителей района.

В школе учатся 425 детей. Около 80% родителей согласились на смешанный формат. Учиться дети будут в две смены (в каждой по 160 учащихся примерно).

В Запорожье 98 из 100 школ готовы к смешанной форме обучения. В городе также работают 5 подземных школ и еще 7 находятся на этапе строительства.

Напомним, в Днепре завершают строительство подземной школы. Процесс начался весной 2024 года. Известно, что стоимость этой школы составляет более 87 миллионов гривен.