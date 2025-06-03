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03 июня 2025, 03:20

Программа украиноведческого компонента: в МОН придумали нововведения для школьников

03 июня 2025, 03:20
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В МОН запустили регистрацию на новую программу для школьников. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на учащихся

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

МОН запускает платформу для регистрации на программу украиноведческого компонента. Проект направлен на украинских школьников, живущих за границей. Это сокращенная образовательная программа, которая позволяет:

  • уменьшить обучающую нагрузку;
  • продолжить получать украинское образование дистанционно;
  • одновременно учиться очно в местной школе.

В рамках этой программы изучают следующие предметы:

  • украинский язык;
  • украинскую литературу;
  • историю Украины;
  • географию Украины;
  • основы правоведения;
  • Защита Украины.

При этом родители смогут самостоятельно выбирать школу, чтобы подать заявку на эту программу. Как подавать заявку:

  • перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;
  • авторизироваться через id.gov.ua;
  • создать профиль ребенка, выбрать школу и класс;
  • создать заявку для ребенка;
  • ожидать ответа от школы в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что, по данным МОН, на январь 2025 года более 355 тысяч украинских детей учатся одновременно и за рубежом, и в украинских школах. В странах проживания дети учатся очно, а в украинских учебных заведениях — в дистанционном формате.

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