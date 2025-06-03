Программа украиноведческого компонента: в МОН придумали нововведения для школьников
В МОН запустили регистрацию на новую программу для школьников. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на учащихся
Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.
МОН запускает платформу для регистрации на программу украиноведческого компонента. Проект направлен на украинских школьников, живущих за границей. Это сокращенная образовательная программа, которая позволяет:
- уменьшить обучающую нагрузку;
- продолжить получать украинское образование дистанционно;
- одновременно учиться очно в местной школе.
В рамках этой программы изучают следующие предметы:
- украинский язык;
- украинскую литературу;
- историю Украины;
- географию Украины;
- основы правоведения;
- Защита Украины.
При этом родители смогут самостоятельно выбирать школу, чтобы подать заявку на эту программу. Как подавать заявку:
- перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;
- авторизироваться через id.gov.ua;
- создать профиль ребенка, выбрать школу и класс;
- создать заявку для ребенка;
- ожидать ответа от школы в течение пяти рабочих дней.
Напомним, что, по данным МОН, на январь 2025 года более 355 тысяч украинских детей учатся одновременно и за рубежом, и в украинских школах. В странах проживания дети учатся очно, а в украинских учебных заведениях — в дистанционном формате.