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В МОН запустили регистрацию на новую программу для школьников. Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на учащихся

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

МОН запускает платформу для регистрации на программу украиноведческого компонента. Проект направлен на украинских школьников, живущих за границей. Это сокращенная образовательная программа, которая позволяет:

уменьшить обучающую нагрузку;

продолжить получать украинское образование дистанционно;

одновременно учиться очно в местной школе.

В рамках этой программы изучают следующие предметы:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины;

географию Украины;

основы правоведения;

Защита Украины.

При этом родители смогут самостоятельно выбирать школу, чтобы подать заявку на эту программу. Как подавать заявку:

перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;

авторизироваться через id.gov.ua;

создать профиль ребенка, выбрать школу и класс;

создать заявку для ребенка;

ожидать ответа от школы в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что, по данным МОН, на январь 2025 года более 355 тысяч украинских детей учатся одновременно и за рубежом, и в украинских школах. В странах проживания дети учатся очно, а в украинских учебных заведениях — в дистанционном формате.