В Украине планируется расширить программу бесплатного школьного питания на всех учащихся с 1 по 11 класс

Об этом заявила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время конференции "Августа 2025: образование для меняющегося мира", передает RegioNews.

По ее словам, правительство готовит необходимые изменения и будет искать дополнительные финансовые ресурсы в государственном бюджете, чтобы реализовать новую инициативу в следующем году.

Реформа питания в школах длится несколько лет. Первая леди Елена Зеленская напомнила, что модернизировано более тысячи пищеблоков, а более 6,5 тысячи поваров прошли специализированное обучение в кулинарных хабах. В настоящее время ежедневно около 1,5 миллионов учеников начальных классов получают бесплатные горячие обеды. Она подчеркнула, что школьное питание – это не только вопрос здоровья, но и символ заботы и стабильности для детей в военное время.

Ранее заместитель министра образования Андрей Сташко сообщил, что с сентября 2025 года программу постепенно начнут расширять в прифронтовых громадах. Там учащиеся средних и старших классов (5–11) также смогут получать бесплатное питание. За последние два года количество детей, охваченных программой, выросло с 900 тысяч до 1,6 миллиона, и правительство планирует довести этот показатель до полного охвата всех школьников.

Напомним, с начала 2025 года все учащиеся начальной школы в Украине бесплатно получают горячие обеды. Для этого в госбюджете предусмотрено 2,9 миллиарда гривен, которые направляются громадам в виде субвенции.

Ранее сообщалось, кулинар Евгений Клопотенко ответил на волну критики в соцсетях по поводу нового школьного меню, которое он разработал. Тогда он отметил, что к изменениям в питании нужно свыкнуться, ведь они направлены на формирование здоровых привычек у детей.