Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія

Фото: Національна поліція

Підозрюваний у вбивстві народного депутата та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів визнав свою провину і повідомив про контакти з представниками Росії

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За словами підозрюваного – 52-річного мешканця Львова – він мав сина, який служив у ЗСУ і зник безвісти на Бахмутському напрямку у 2023 році. У спробах знайти інформацію про долю сина чоловік почав моніторити російські соцмережі, а згодом – спілкуватися з невстановленими наразі представниками РФ. Вони начебто повідомили йому про загибель сина.

За даними джерел, російська сторона у спілкуванні звинувачувала українську владу у війні та виправдовувала дії РФ. Підозрюваний розповів співрозмовникам, що проживає у Львові та нібито неодноразово бачив Андрія Парубія.

У подальшому чоловік почав готуватися до злочину: придбав зброю, екіпірування – велосипед і шолом – а також за підробленими документами купив автомобіль, за допомогою якого стежив за політиком.

Інформація, озвучена підозрюваним, перевіряється слідством.

Раніше джерела кількох українських медіа також повідомляли, що російські спецслужби могли шантажувати підозрюваного, обіцяючи повідомити місце перебування тіла його сина в обмін на вбивство одного з українських політиків.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

Також повідомлялося, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливих спільників у справі Парубія. Наразі підтверджених даних про причетність інших осіб немає, а серед версій слідства залишається й можливий російський слід.