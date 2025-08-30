Буданов прокомментировал убийство Андрея Парубия

Фото: из открытых источников

В связи с трагической гибелью бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил соболезнования и призвал к единству украинского народа в борьбе за независимость

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня от вражеских шаров во Львове погиб националист, политик, Председатель Верховной Рады Украины (2016-2019), народный депутат Украины Андрей Парубий. Государственник, патриот, бескомпромиссный борец за Независимость Украины, за защиту украинского языка и культуры", – отметил глава ГУР.

В частности, Кирилл Буданов отметил, что враги не смогли покорить Украину силой, поэтому используют террористические методы для того, чтобы посеять страх и создать хаос в обществе. По словам Буданова, подобные акты террора имеют целью сломить волю украинцев к сопротивлению.

"Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечное уважение и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за Независимость и развитие свободного Украинского государства", – подчеркнул он.

Кирилл Буданов отметил, что Андрей Парубий навсегда останется примером преданности украинскому делу и единству украинского народа. "Честь!" – добавил он.

Как известно, убийство Андрея Парубия повергло в шок политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Напомним, Андрей Парубий был убит сегодня, 30 августа, во Франковском районе Львова. Ранее в сети появилось видео момента убийства Парубия и фото предполагаемого стрелка.

