14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
18:51  31 серпня
Україна заборонила цьогорічне паломництво до Умані через ризики для безпеки
18:07  31 серпня
Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків
01 вересня 2025, 01:29

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання, – Зеленський

01 вересня 2025, 01:29
Фото: з відкритих джерел
Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вже дав перші свідчення після затримання

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, генпрокурор Руслан Кравченко доповів йому щодо затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

Затриманий вже дав перші показання. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Зеленський зазначив, що до роботи залучені правоохоронці, прокуратура, СБУ та МВС, які продовжують працювати цілодобово.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був вбитий Андрій Парубій. Спершу поліція не називала імені загиблого, та ЗМІ, а згодом президент Володимир Зеленський та голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердили, що загинув Парубій.

Пізніше з'явилося фото ймовірного підозрюваного, а також відео з моментом вбивства Парубія.

Вбивство шокувало політиків в Україні та за кордоном. Вони закликали до швидкого і справедливого розслідування. Вбивство колишнього голови ВР прокоментував і очільник ГУР Кирило Буданов.

Прощання з Андрієм Парубієм розпочнеться 1 вересня у Львові, похорон відбудеться 2 вересня.

Ймовірного вбивцю Парубіязатримали близько півночі на Хмельниччині.

